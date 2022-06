Gf vip 7, ex tronista tra i nuovi concorrenti? Signorini è indeciso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gf vip 7, un ex tronista di Uomini e Donne si candida come concorrente: già l’anno scorso era stato preso in considerazione. Il reality avrà inizio solo a settembre ma già sono in corso le prime trattative per portare nella Casa i vip più appetibili: tra primi nomi e poche certezze un ex tronista si fa avanti ecco di chi si tratta. Il Gf vip 7 si fa sempre più vicino e Alfonso Signorini sta già lavorando con i suoi collaboratori “dietro le quinte” per scovare i nuovi concorrenti. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibile partecipazione di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ad ammettere di esser stato contattato dalla redazione del programma è stato proprio Antonino che, però, si è detto incerto in merito alla partecipazione. Se l’ex di Belen sembra esser ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gf vip 7, un exdi Uomini e Donne si candida come concorrente: già l’anno scorso era stato preso in considerazione. Il reality avrà inizio solo a settembre ma già sono in corso le prime trattative per portare nella Casa i vip più appetibili: tra primi nomi e poche certezze un exsi fa avanti ecco di chi si tratta. Il Gf vip 7 si fa sempre più vicino e Alfonsosta già lavorando con i suoi collaboratori “dietro le quinte” per scovare i. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibile partecipazione di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ad ammettere di esser stato contattato dalla redazione del programma è stato proprio Antonino che, però, si è detto incerto in merito alla partecipazione. Se l’ex di Belen sembra esser ...

