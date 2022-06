Fabian | Anellucci | “Metterlo in tribuna sarebbe una scelta obbriobriosa”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Napoli,: “I tifosi meritano di più” Il mercato del Napoli ti sta piacendo? “Una stagione come quella appena terminata, altalenante ma che ha comunque portato la squadra in Champions, ci dice che la piazza napoletana merita di più. Sono arrivati Olivera e Kvaratskhelia, giocatori promettenti, ma pur sempre scommesse. A Napoli vorrei calciatori già affermati. Qualche giorno fa De Laurentiis, col suo solito modo di fare, ed evito di aggiungere altro, ha parlato dieconomica e vil danaro, riferendosi a Mertens e Koulibaly. Perché nessun giornalista gli ha ...

Sull'ipotesi difuori rosa,commenta: ' Un'altra mossa obbrobriosa ed imbarazzante di De Laurentiis. Kessié è andato in scadenza, si è accordato col Barcellona e ha giocato fino all'...Sull'ipotesi difuori rosa,commenta: ' Un'altra mossa obbrobriosa ed imbarazzante di De Laurentiis. Kessié è andato in scadenza, si è accordato col Barcellona e ha giocato fino all'... ON AIR - Anellucci: "Vorrei calciatori già affermati a Napoli, Cavani Con un adeguamento sarebbe rimasto" L'ex procuratore di Cavani attacca decisamente Aurelio De Laurentiis soffermandosi sull'evoluzione del caso relativo a Fabian Ruiz.