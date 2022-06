Decolorare o non decolorare? Un bel dilemma. Può bastare anche solo del make up (Di mercoledì 15 giugno 2022) Azzardate da Kendall Jenner sul red carpet del Met Gala 2022, le sopracciglia decolorate sono tra i trend più seguiti sui social, tanto da aver generato 117.8 milioni di visualizzazioni e infiniti tutorial su TikTok. Accattivante e dall’aspetto leggermente insolito – soprattutto se in contrapposizione ad una colorazione di capelli intensa – questo beauty trend sta riscuotendo molto successo dopo anni di sopracciglia folte e intense. L’esperto Giulio Schettini di Benefit Cosmetics svela come realizzarle (anche in maniera non definitiva). Storia delle sopracciglia, dal cinema muto a Cara Delevingne guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) Azzardate da Kendall Jenner sul red carpet del Met Gala 2022, le sopracciglia decolorate sono tra i trend più seguiti sui social, tanto da aver generato 117.8 milioni di visualizzazioni e infiniti tutorial su TikTok. Accattivante e dall’aspetto leggermente insolito – soprattutto se in contrapposizione ad una colorazione di capelli intensa – questo beauty trend sta riscuotendo molto successo dopo anni di sopracciglia folte e intense. L’esperto Giulio Schettini di Benefit Cosmetics svela come realizzarle (in maniera non definitiva). Storia delle sopracciglia, dal cinema muto a Cara Delevingne guarda le foto ...

Pubblicità

obvmyhair : Self reminder: non decolorare i capelli, non decolorare i capelli, non decolorare i capelli, non decolorare i capel… - TheoSironi : @giovother Ti do solo un consiglio, non farteli decolorare dalla radice, ma lascia un minimo di ‘ricrescita’. Tipo due centimetri. - SerenaPic_ : Ho chiesto a mia madre di decolorarmi la ricrescita e mi ha detto di andare dalla parrucchiera, amo se vado dalla p… - bringit0nd0wn : @citrepiotta Grazieee mi piace un sacco perché inaspettatamente è venuto fuori bene pensavo di fare una boiata a no… -