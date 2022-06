Circuito Slam Padel by Mini: occhi puntati su Simone Cremona nella tappa di Rimini (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 27 giugno al 3 luglio andrà in scena sui campi del Sun Padel RiMini la terza delle sei tappe del Circuito Slam by Mini. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis. Uno dei protagonisti sarà Simone Cremona, che giocherà al fianco di Marco Cassetta. Il piacentino ed il torinese sono reduci dalla finale nel torneo di apertura a Triggiano (Bari) e dalla semifinale nel successivo appuntamento andato in scena al Castello Tolcinasco Golf Club, nel milanese. Questo il commento di Cremona: “Visto che la Riviera Romagnola mi ha sempre portato bene non possiamo che puntare al successo. Scherzi a parte, il livello del Circuito Slam by Mini si è notevolmente alzato e ci sono numerose coppie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 27 giugno al 3 luglio andrà in scena sui campi del SunRila terza delle sei tappe delby. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis. Uno dei protagonisti sarà, che giocherà al fianco di Marco Cassetta. Il piacentino ed il torinese sono reduci dalla finale nel torneo di apertura a Triggiano (Bari) e dalla semifinale nel successivo appuntamento andato in scena al Castello Tolcinasco Golf Club, nel milanese. Questo il commento di: “Visto che la Riviera Romagnola mi ha sempre portato bene non possiamo che puntare al successo. Scherzi a parte, il livello delbysi è notevolmente alzato e ci sono numerose coppie ...

