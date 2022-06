“C’è chi svacca in gravidanza”: la Nasti risponde ad una follower ed è polemica (Di mercoledì 15 giugno 2022) La compagna di Zaccagni risponde a chi le dice che non c'è niente di male a prendere peso da incinta e la sua espressione gela i social Leggi su golssip (Di mercoledì 15 giugno 2022) La compagna di Zaccagnia chi le dice che non c'è niente di male a prendere peso da incinta e la sua espressione gela i social

Pubblicità

ItaliaViva : Chi non ha mai avuto a cuore un vero cambiamento della giustizia in Italia ora gode per il flop del referendum. Anc… - reportrai3 : - A un certo momento il russo che era con noi al tavolo, tira fuori un bigliettino e disse: “bisogna dare due milia… - reportrai3 : In Lituania c’è anche chi cerca di informare i cittadini russi su quello che sta effettivamente accadendo in Ucrain… - attiduig : RT @MarcoPignatello: Sapete a cosa mi fa pensare l’orrore vissuto dalla piccola #Elena? Al calvario di controlli, test psicologici e idonei… - acciugaa : cosa fai di bello? sai... alla fine in quel cartello c'era tutto tranne che la via giusta quella che più ti sforzi… -