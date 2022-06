Calcio: Asensio apre a rinnovo col Real ma Milan resta alla finestra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il suo contratto scade fra un anno, l'intesa oggi appare difficile MADRID (SPAGNA) - Il suo contratto scade nel 2023, ha deciso di affidarsi a Jorge Mendes e Milan e Arsenal sono alla finestra. Le ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il suo contratto scade fra un anno, l'intesa oggi appare difficile MADRID (SPAGNA) - Il suo contratto scade nel 2023, ha deciso di affidarsi a Jorge Mendes ee Arsenal sono. Le ...

Pubblicità

JuventusUn : Regalone di #Ancelotti e colpo da 15 milioni: uragano #Juve! IL COLPO? - Leo_ACM1899 : @BabboChiquita Asensio, 26 anni perno della nazionale spagnola e terzo marcatore (a 12 gol) della squadra campione… - sportli26181512 : Milan su Asensio, la scalata Real e l'asse Maldini-Ancelotti: Il contratto del trequartista spagnolo scadrà a giugn… - frankiepepitula : @albiinas Sarà che Zaniolo lo odio, ma per me non c'è storia, è una testa di cazzo e post rottura crociato non è m… - Tutto__Calcio_ : Maldini farà un tentativo per Asensio, attaccante del Real Madrid che piace molto al Milan! Trattativa difficile pe… -