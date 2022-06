Barcellona | Koulibaly e Di Maria sono piani B | Kounde e Raphinha i preferiti

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Kalidoue Angel Diil piano B del. Jules Koundè erestano le priorità dei blaugrana, secondo quanto rivela “Sport”, entrando nel dettaglio delle richieste di Xavi. Koundè, 23enne centrale francese del Siviglia, sogna il Camp Nou, nonostante le richieste dalla Premier dove Chelsea e Newcastle sarebbero anche disposti a pagare la clausola rescissoria da 90 milioni. Il Siviglia non accetterà offerte inferiori a 65-70, compreso l’inserimento di contropartite tecniche.andrebbe a sostituire Ousmane Dembelé, in scadenza a fine mese, ma c’è da battere la concorrenza di Arsenal e Tottenham. Sullo sfondoe Di, che temporeggia con la Juventus. SportFace.

