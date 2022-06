Ascolti tv 14 giugno 2022: l’Italia crolla in Germania, ma stravince in Auditel (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ascolti tv: la partita su Rai1 straccia Canale5 e Rai2 crollano gli Azzurri di Mancini sotto i colpi della Germania, 5 a 2 il risultato finale, ma la partita di Nations League su Rai1 conquista comunque il 30,43% con 5,754 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa l’Italia vittoriosa sull’Ungheria aveva portato a casa il 32,77% e 6,4 milioni. Medaglia d’argento per il film La scelta – The Choice su Canale5 con l’11,21% e 1,980 milioni di contatti. Martedì scorso la pellicola Eternal Love aveva fatto il 12,16% e 2 milioni. Terza piazza per Boss in incognito su Rai2 che ha registrato il 7,83% di share media con 1,374 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma con Max Giusti aveva raccolto il 7,98% e 1,4 milioni. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 giugno 2022)tv: la partita su Rai1 straccia Canale5 e Rai2no gli Azzurri di Mancini sotto i colpi della, 5 a 2 il risultato finale, ma la partita di Nations League su Rai1 conquista comunque il 30,43% con 5,754 milioni di tifosi collegati. Sette giorni favittoriosa sull’Ungheria aveva portato a casa il 32,77% e 6,4 milioni. Medaglia d’argento per il film La scelta – The Choice su Canale5 con l’11,21% e 1,980 milioni di contatti. Martedì scorso la pellicola Eternal Love aveva fatto il 12,16% e 2 milioni. Terza piazza per Boss in incognito su Rai2 che ha registrato il 7,83% di share media con 1,374 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma con Max Giusti aveva raccolto il 7,98% e 1,4 milioni.tv altre reti La classifica deglitv delle ...

