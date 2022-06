Wikipedia fa appello per condanna russa per disinformazione (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – La Wikimedia Foundation, a cui fa capo Wikipedia, ha deciso di appellarsi alla sentenza del tribunale russo che a metà aprile l’ha condannata al pagamento di una multa pari a 5 milioni di rubli (circa 80mila dollari) per aver violato la normativa nazionale sulla disinformazione. A finire nel mirino delle autorità di Mosca sette articoli di Wikipedia sulla guerra, contenenti informazioni giudicate false e potenzialmente in grado di generare disordini pubblici. Tra i temi trattati l’invasione dell’Ucraina, i crimini di guerra durante l’invasione, i bombardamenti dell’ospedale di Mariupol e il massacro di Bucha. L’organizzazione ha presentato ricorso la scorsa settimana, sostenendo che gli articoli contenevano “informazioni verificate e di buona provenienza” e che la Russia non aveva giurisdizione sulla Wikimedia ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – La Wikimedia Foundation, a cui fa capo, ha deciso di appellarsi alla sentenza del tribunale russo che a metà aprile l’hata al pagamento di una multa pari a 5 milioni di rubli (circa 80mila dollari) per aver violato la normativa nazionale sulla. A finire nel mirino delle autorità di Mosca sette articoli disulla guerra, contenenti informazioni giudicate false e potenzialmente in grado di generare disordini pubblici. Tra i temi trattati l’invasione dell’Ucraina, i crimini di guerra durante l’invasione, i bombardamenti dell’ospedale di Mariupol e il massacro di Bucha. L’organizzazione ha presentato ricorso la scorsa settimana, sostenendo che gli articoli contenevano “informazioni verificate e di buona provenienza” e che la Russia non aveva giurisdizione sulla Wikimedia ...

