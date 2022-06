Tragedia ad El Salvador: arbitro morto per aggressione in campo (Di martedì 14 giugno 2022) EL SLVADOR - È scomparso all'etàò di 63 anni l'arbitro José Arnoldo Amaya dopo essere stato aggredito da giocatori e tifosi nel corso di una partita amatoriale. L'incidente è avvenuto lo scorso week - ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 giugno 2022) EL SLVADOR - È scomparso all'etàò di 63 anni l'José Arnoldo Amaya dopo essere stato aggredito da giocatori e tifosi nel corso di una partita amatoriale. L'incidente è avvenuto lo scorso week - ...

