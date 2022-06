Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, offerta per Bassette del @SMCaen. Interesse del @AS_Monaco per #Belotti - DAZN_IT : Sette anni e 113 gol dopo le strade di #Belotti e del #Torino si dividono. Cosa c'è nel futuro del Gallo ??? #DAZN - _SiGonfiaLaRete : Torino, #Belotti chiama tutti a raccolta: annuncia il suo addio ai granata dopo 7 anni - sportli26181512 : Torino, Belotti ha comunicato l'addio ai compagni: Andrea Belotti lascerà il Torino. Il Gallo, negli scorsi giorni,… - TuttoMercatoWeb : Belotti, addio al Torino. L'attaccante lo ha comunicato ai compagni, ma senza dire dove andrà -

L'attaccante lascerà i granata a parametro zero: ecco le possibili ...Siamo ai titoli di coda. Andreanei giorni scorsi ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e metterli al corrente che ... Sullo stesso argomento CalciomercatoDi sicuro, a questo ...Andrea Belotti lascerà il Torino. Il Gallo, negli scorsi giorni, ha telefonato a tutti i compagni per comunicare la sua decisione di lasciare il Torino a parametro zero. Lo riporta Tuttosport.Ormai sembra essere tutto deciso: il Torino perde a parametro zero il capitano Andrea Belotti, dubbi sul suo futuro ...