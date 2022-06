Temptation Island, la coppia più amata di sempre si è detta addio: che tristezza (Di martedì 14 giugno 2022) Una delle coppie più amate di Temptation Island si è detta addio per sempre. Una triste notizia a cui ancora nessuno riesce a crederci. Un programma che ha sempre tenuto incollati gli spettatori davanti alla televisione, al fine di seguire le numerose vicissitudini d’amore, Temptation Island, in questa stagione televisiva, non andrà in onda, com’è ormai noto. Chissà se in un futuro prossimo possa apparire nuovamente nella programmazione televisiva. Temptation Island-Altranotizia (Fonte: Google)Nel frattempo però continua a far parlare di sé attraverso le molteplici storie che si sono susseguite durante le sue edizioni e tra queste una coppia in particolare è giunta alla rottura. Una ... Leggi su altranotizia (Di martedì 14 giugno 2022) Una delle coppie più amate disi èper. Una triste notizia a cui ancora nessuno riesce a crederci. Un programma che hatenuto incollati gli spettatori davanti alla televisione, al fine di seguire le numerose vicissitudini d’amore,, in questa stagione televisiva, non andrà in onda, com’è ormai noto. Chissà se in un futuro prossimo possa apparire nuovamente nella programmazione televisiva.-Altranotizia (Fonte: Google)Nel frattempo però continua a far parlare di sé attraverso le molteplici storie che si sono susseguite durante le sue edizioni e tra queste unain particolare è giunta alla rottura. Una ...

Pubblicità

la_beree_ : RT @alisonaonaona: ma raga temptation island? attendo con ansia la nuova edizione - GiustiziaMaria : RT @MellyTzzn: #isola Mi dispiace per Lory del Santo e Marco ma quest'anno Temptation Island non lo trasmettono ?? - nocchi_rita : RT @Viperissima_: In questa situazione, Lory e Marco sarebbero stati perfetti per Temptation Island Vip, peccato. #isola - accioclownery : RT @grzripigliati: la scorsa estate avevamo temptation island gli europei le olimpiadi quest’anno un cazzo manco le corna di temptation l’e… - separlodite : l’estate senza temptation island è proprio inutile -