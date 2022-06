Techetechetè torna in tv: dove e quando vederlo (Di martedì 14 giugno 2022) Come ogni estate torna Techetechetè. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 giugno su Rai1 a partire dalle 20:30 circa. Tutte le novità Quest’anno il programma estivo della rete ammiraglia spegne 10 candeline. Dunque, gli autori hanno deciso di apportare alcune modifiche a Techetechetè, anche se nulla verrà snaturato. Ovviamente, non mancheranno i cavalli di battaglia e le presunte rivalità tra artisti come Mina e Milvia, Gianni Morandi e Massimo Ranieri o Loretta Goggi con Raffaella Carrà. All’interno del programma verranno fatti anche degli omaggi a personaggi scomparsi prematuramente. Tra le novità del 2022 ci sarà uno spazio dedicato ai parenti d’arte: Gino Paoli sarà protagonista con Stefania Sandrelli, Johnny Dorelli con il figlio Gianluca. Tra i presenti ci sarà anche Giorgia con il papà Giulio Todrani: quest’ultimo ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Come ogni estate. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 giugno su Rai1 a partire dalle 20:30 circa. Tutte le novità Quest’anno il programma estivo della rete ammiraglia spegne 10 candeline. Dunque, gli autori hanno deciso di apportare alcune modifiche a, anche se nulla verrà snaturato. Ovviamente, non mancheranno i cavalli di battaglia e le presunte rivalità tra artisti come Mina e Milvia, Gianni Morandi e Massimo Ranieri o Loretta Goggi con Raffaella Carrà. All’interno del programma verranno fatti anche degli omaggi a personaggi scomparsi prematuramente. Tra le novità del 2022 ci sarà uno spazio dedicato ai parenti d’arte: Gino Paoli sarà protagonista con Stefania Sandrelli, Johnny Dorelli con il figlio Gianluca. Tra i presenti ci sarà anche Giorgia con il papà Giulio Todrani: quest’ultimo ha ...

