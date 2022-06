Sport in tv oggi martedì 14 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 14 giugno 2022)14ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronta la Germania nella Nations League di calcio, la Nazionale Under 21 sfida l’Irlanda per qualificarsi agli Europei di categoria. Prosegue l’intensa settimana dei tornei di tennis con il Queen’s a farla da padrona (in campo anche Matteo Berrettini), da non perdere la luculliana giornata di ciclismo con Giro di Svizzera, Giro d’Italia Under 23 e Mont Ventoux Challenge. I Mondiali di beach volley a Roma proseguono con il lucky losers round, preludio della fase a eliminazione diretta vera e propria. In serata la cruciale gara-4 della Finale Scudetto di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, una tappa del World Challenge Tour di atletica leggera, le partite della Nations League di calcio e tanto altro ancora. A inizio nottata l’Italia sfiderà ...

Oggi martedì 14 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L'Italia affronta la Germania nella Nations League di calcio, la Nazionale Under 21 sfida l'Irlanda per qualificarsi agli Europei di cate ...