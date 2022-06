Sanità: aumenta personale Ssn dopo 10 anni di tagli, 664.686 dipendenti in 2020 (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - dopo dieci anni di tagli, il personale del Servizio sanitario nazionale ricomincia a crescere. "Nell'ultimo anno si assiste a un consistente incremento imputabile alle misure di contrasto della pandemia", evidenzia il conto annuale del ministero dell'Economia e finanze nel capitolo dedicato alla Sanità, riportato oggi sul 'Sole 24 ore'. "Fra il 2011 e il 2016 la Sanità registra un calo costante, perdendo quasi 34.000 addetti, per restare stazionaria nella seconda metà del decennio appena al di sotto dei 650.000 dipendenti", ricorda il Mef. Nel 2020, ultimo anno preso in considerazione dal conto annuale, l'inversione di rotta, anche per effetto della pandemia di Covid-19. Sono state registrate infatti 15.163 ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) -diecidi, ildel Servizio sanitario nazionale ricomincia a crescere. "Nell'ultimo anno si assiste a un consistente incremento imputabile alle misure di contrasto della pandemia", evidenzia il conto annuale del ministero dell'Economia e finanze nel capitolo dedicato alla, riportato oggi sul 'Sole 24 ore'. "Fra il 2011 e il 2016 laregistra un calo costante, perdendo quasi 34.000 addetti, per restare stazionaria nella seconda metà del decennio appena al di sotto dei 650.000", ricorda il Mef. Nel, ultimo anno preso in considerazione dal conto annuale, l'inversione di rotta, anche per effetto della pandemia di Covid-19. Sono state registrate infatti 15.163 ...

