Reazione a Catena 14 giugno 2022: i Tre Gemelli (Di martedì 14 giugno 2022) Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 14 giugno 2022. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Tre Gemelli, tre ragazzi di cui due veri Gemelli e il terzo…Gemelli di segno zodiacale. I Tre Gemelli – Andrea, Lorenzo e Daniele – al loro quinto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l'ultimo elemento, valeva 4.188 euro. Il gioco finale L'Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all'articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a ...

