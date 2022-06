Queen’s: Berrettini parte bene. Esordio anche per Sonego (live ora in tv) (Di martedì 14 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, supera in due set il britannico Evans: Lorenzo trova dall’altra parte della rete lo statunitense Kudla, lucky loser al posto dello scozzese Murray. Fuori il norvegese Ruud, primo favorito del seeding. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di martedì 14 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, supera in due set il britannico Evans: Lorenzo trova dall’altradella rete lo statunitense Kudla, lucky loser al posto dello scozzese Murray. Fuori il norvegese Ruud, primo favorito del seeding. Torneosu SuperTennis

manuelocatellis : RT @FiorinoLuca: Cinque vittorie su cinque al rientro dall’infortunio per Matteo #Berrettini. Il campione in carica del Queen’s si impone… - glooit : Tennis: Queen's; Berrettini avanti, superato l'inglese Evanz leggi su Gloo - serieB123 : Berrettini-Evans, Matteo vince e al Queen’s passa al secondo turno - TennisWorldit : Atp Queen's - Berrettini riparte col martello. Vittoria d'autore contro Evans - Luxgraph : Queen's, Berrettini stacca il pass per gli ottavi: Evans ko -