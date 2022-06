(Di martedì 14 giugno 2022)SS148dalla via del Mare a via delle Tre Cannellea causa di unad altezzaal chilometro 31+400. Al momento si circola su carreggiata ridotta. Lo comunica Astral Infomobilità. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

Pubblicità

ilfaroonline : Pomezia, incidente sulla Pontina: chilometri di code verso Latina - Marialuisamean1 : RT @astralmobilita: ???? #SS148 #Pontina code per #incidente altezza #Pomezia ? #Latina @WazeLazio @Emergenza24 @RegioneLazio @Meta_Magaz… - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente altezza #Pomezia ? #Latina @WazeLazio @Emergenza24 @RegioneLazio @Meta_Magazine #viabiliLAZ - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina Risolto #incidente, permangono code tra #Pomezia e #Laurentina ? #Latina @WazeLazio… - astralmobilita : ??? #ViadellaSolfarata #Pomezia Rimosso #incidente tra #ViaTorreMaggiore e #ViaMonachellaVecchia Traffico scorrevo… -

... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA PONTINA PERALTEZZADIREZIONE LATINA E NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULL'AURELIA ...... QUI ANCHE PER UNSUL TRATTO UBANO DELLA 24, CODE IN AUMENTO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODEA DASUD A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE LATINA ...Ennesimo incidente sulla SS 148 Pontina, dove questa mattina intorno alle ore 8:30 quattro auto si sono scontrate all’altezza di Pomezia. L’impatto è avvenuto in direzione Latina, al km 31+400. Per co ...Traffico rallentato in questi minuti sulla SS148 Pontina in direzione di Latina, all’altezza del km. 31,400, nel territorio del Comune di Pomezia (RM).