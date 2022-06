Pnrr | Rfi | pubblicata gara tratta linea Palermo - Catania - Messina

(Di martedì 14 giugno 2022) Il bando e' stato pubblicato nuovamente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell'incremento dei prezzi delle materie prime. In particolare, le opere che ...

Agenzia ANSA

La gara ha un valore di oltre 612 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del. Il bando e' stato pubblicato nuovamente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in ...L a gara - si legge nella nota - ha un valore di oltre 612 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del. Il bando è stato pubblicato nuovamente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri ... Pnrr: Rfi, pubblicata gara per tratta Dittaino-Catenanuova - Sicilia "Ci stiamo attrezzando per chiudere il primo lotto della Sa-Rc e la Orte-Falconara, abbiamo avuto qualche ritardo, ma parliamo per il momento di non più di un paio di mesi sui processi autorizzativi, ...Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Dittaino - Catenanuova, p ...