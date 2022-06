Osimhen mette paura al Napoli: “Io via? Tutto può succedere” (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Napoli L’attaccante partenopeo Victor Osimhen potrebbe lasciare la società azzurra, numerose le squadre che lo vorrebbero L’apertura del calciomercato è sempre più vicina, ma sopratTutto sono già iniziate da tempo le trattative. Il Napoli sembra essere vicina a chiudere diversi colpi, ma prima di Tutto deve blindare i propri gioielli. Tra tutti i giocatori quello che deve restare è sicuramente Victor Osimhen. Le voci di mercato su Victor Osimhen (Fonte: Instagram)L’attaccante nigeriano, ora impegnato nella nazionale, è sempre più al centro di voci dei mercato. Sono numerose le squadre che lo vorrebbero in rosa e le richieste sempre più insistenti. Il giocatore, dopo aver segnato 4 gol con la sua nazionale nella partita vinta 10 a 0 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 giugno 2022) CalciomercatoL’attaccante partenopeo Victorpotrebbe lasciare la società azzurra, numerose le squadre che lo vorrebbero L’apertura del calciomercato è sempre più vicina, ma sopratsono già iniziate da tempo le trattative. Ilsembra essere vicina a chiudere diversi colpi, ma prima dideve blindare i propri gioielli. Tra tutti i giocatori quello che deve restare è sicuramente Victor. Le voci di mercato su Victor(Fonte: Instagram)L’attaccante nigeriano, ora impegnato nella nazionale, è sempre più al centro di voci dei mercato. Sono numerose le squadre che lo vorrebbero in rosa e le richieste sempre più insistenti. Il giocatore, dopo aver segnato 4 gol con la sua nazionale nella partita vinta 10 a 0 ...

