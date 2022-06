“Non ti dimenticherò mai”. Lutto per Simona Ventura, il dolore per la perdita dell’amico e volto noto tra i vip (Di martedì 14 giugno 2022) Simona Ventura in Lutto per la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, è morto a 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo in Sardegna, aveva avvicinato alla fede molti personaggi del mondo dello spettacolo. Erano in tanti, infatti, a seguire le sue messe durante i soggiorni estivi in Costa Smeralda. Il parroco, olbiese di nascita, era ricoverato da tempo nell’ospedale di Sassari a causa di una malattia. I funerali di don Raimondo Satta si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno, nel sacrato della chiesa di Porto Cervo. La salma è stata poi tumulata nella nuova chiesa di Abbiadori che verrà dedicata a San Pio da Pietrelcina che per tangi sono in tanti. Don Raimondo, fratello di don Gianni Satta della chiesa di San Paolo a Olbia, era uomo di grande cultura e umanità. Era anche direttore ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)inper la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, è morto a 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo in Sardegna, aveva avvicinato alla fede molti personaggi del mondo dello spettacolo. Erano in tanti, infatti, a seguire le sue messe durante i soggiorni estivi in Costa Smeralda. Il parroco, olbiese di nascita, era ricoverato da tempo nell’ospedale di Sassari a causa di una malattia. I funerali di don Raimondo Satta si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno, nel sacrato della chiesa di Porto Cervo. La salma è stata poi tumulata nella nuova chiesa di Abbiadori che verrà dedicata a San Pio da Pietrelcina che per tangi sono in tanti. Don Raimondo, fratello di don Gianni Satta della chiesa di San Paolo a Olbia, era uomo di grande cultura e umanità. Era anche direttore ...

