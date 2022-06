LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: in sette in fuga, gruppo a 1’15” (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 2022 15.00 Mancano poco meno di 55 km all’arrivo. 14.59 I sette battistrada hanno ora un vantaggio di 1’28” sul gruppo. 14.56 È di 44,9 km/h la media dopo la prima ora di corsa. 14.53 Giovanni Bortoluzzi (Work Service Vitalcare Vega) è stato invece ripreso dal gruppo. 14.52 Mattia Petrucci (Colpack Ballan), Lorenzo Milesi (Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Samuel Watson (Groupama-FDJ), Nicolò Buratti e Davide De Cassan (CT Friuli), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB) hanno aumentato leggermente il loro vantaggio. Dopo 40 km il gruppo si trova infatti a 1’20”. 14.50 Ora il percorso non presenterà più grosse difficoltà. Attenzione però agli ultimi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 2022 15.00 Mancano poco meno di 55 km all’arrivo. 14.59 Ibattistrada hanno ora un vantaggio di 1’28” sul. 14.56 È di 44,9 km/h la media dopo la prima ora di corsa. 14.53 Giovanni Bortoluzzi (Work Service Vitalcare Vega) è stato invece ripreso dal. 14.52 Mattia Petrucci (Colpack Ballan), Lorenzo Milesi (Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Samuel Watson (Groupama-FDJ), Nicolò Buratti e Davide De Cassan (CT Friuli), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB) hanno aumentato leggermente il loro vantaggio. Dopo 40 km ilsi trova infatti a 1’20”. 14.50 Ora il percorso non presenterà più grosse difficoltà. Attenzione però agli ultimi ...

