LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a meno di 15 chilometri dal traguardo (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Sprint intermedio di Bellach vinto da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) su Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). 17.10 Ora il percorso è totalmente pianeggiante. Prepariamoci alla volata. 17.07 meno di 15 chilometri dal traguardo e Bissegger viene ripreso. gruppo compatto. 17.04 Termina la salita di Lommiswil, ma le possibilità di Bissegger ormai rasentano lo zero: solo 15” per lui. 17.01 Stefan Bissegger ha iniziato l’ultima salita di Lommiswil, ma il gruppo è a soli 40” dall’uomo della EF Education Easypost. 16.58 Il gruppo ha appena ripreso Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health). Bissegger è ai piedi dell’ultima ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Sprint intermedio di Bellach vinto da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) su Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). 17.10 Ora il percorso è totalmente pianeggiante. Prepariamoci alla volata. 17.07di 15dale Bissegger viene ripreso.. 17.04 Termina la salita di Lommiswil, ma le possibilità di Bissegger ormai rasentano lo zero: solo 15” per lui. 17.01 Stefan Bissegger ha iniziato l’ultima salita di Lommiswil, ma ilè a soli 40” dall’uomo della EF Education Easypost. 16.58 Ilha appena ripreso Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health). Bissegger è ai piedi dell’ultima ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: a Chiavenna vince Pickrell, Leo Hayter tiene la maglia rosa - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 2? per la fuga c’è Boaro tra di loro - #Svizzera #tappa… - eliolivt : #raiciclismo se vi interessa anche il giro di Svizzera , cliccate qui ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga 20 km al traguardo - #d’Italia… -