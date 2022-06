Lecce: un attaccante gambiano nel mirino (Di martedì 14 giugno 2022) Il Lecce per l'attacco pensa all'attaccante gambiano classe 1994 Assan Ceesay, in scadenza con lo Zurigo. Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Ilper l'attacco pensa all'classe 1994 Assan Ceesay, in scadenza con lo Zurigo.

Pubblicità

oscarvalle1984 : RT @RaimondoDM: ???? L'attaccante gambiano Assan #Ceesay domani a #Lecce per le visite mediche. Accordo per due stagioni con opzione per que… - sabrijouini83 : Squillo del #Lecce sul mercato. Il club neo promosso in #SerieA, infatti, si è assicurato il forte attaccante… - FilippoRubu00 : ??#Lecce, in dirittura d’arrivo l’affare che porterà l’attaccante Assan #Ceesay in Salento. Arriverà dallo #Zurigo e… - Torrenapoli1 : MERCATO ITALIA - #Ostigard verso il Napoli - Il #Lecce ha chiuso per #Ceesay, attaccante svincolato al 30 giugno de… - sportli26181512 : Lecce, fatta per Ceesay dallo Zurigo. Le news di calciomercato: Compagno di squadra di Gnonto e vicecapocannoniere… -