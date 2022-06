Lazio, Fratelli d’Italia in testa anche nei piccoli Comuni: ad Ardea sfiora il 29 per cento (Di martedì 14 giugno 2022) Nel Lazio Fratelli d’Italia cresce e registra quasi ovunque numeri a due cifre. Superando in alcuni casi il 20 per cento come ad Ardea dove il partito di Giorgia Meloni sfiora il 30 per cento. Cerveteri: in vantaggio Maria Elena Gubetti. FdI al 10,26 A Cerveteri con un terzo di sezioni scrutinate c’è aria di ballottaggio. È in vantaggio Maria Elena Gubetti, candidata del centrosinistra, che potrebbe sfidare il centrodestra di Giovanni Moscherini. Fratelli d’Italia conquista il 10,26 per cento. Ardea: successo di FdI che sfiora il 29 per cento Grande successo del partito di Giorgia Meloni ad Ardea. Dove a essere scrutinate per ora, sono una decina di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Nelcresce e registra quasi ovunque numeri a due cifre. Superando in alcuni casi il 20 percome addove il partito di Giorgia Meloniil 30 per. Cerveteri: in vantaggio Maria Elena Gubetti. FdI al 10,26 A Cerveteri con un terzo di sezioni scrutinate c’è aria di ballottaggio. È in vantaggio Maria Elena Gubetti, candidata del centrosinistra, che potrebbe sfidare il centrodestra di Giovanni Moscherini.conquista il 10,26 per: successo di FdI cheil 29 perGrande successo del partito di Giorgia Meloni ad. Dove a essere scrutinate per ora, sono una decina di ...

SecolodItalia1 : Lazio, Fratelli d’Italia in testa anche nei piccoli Comuni: ad Ardea sfiora il 29 per cento - cassinonotizie : FdI. Si è svolto venerdì scorso il convegno promosso dall’avv. Gabriele Picano vicepresidente provinciale di Fratel… - RFJBX0dBRFU : @PepeMartinez_85 @Precarioillumi1 @SarettaAsR79 - Etrurianews : Bagno di folla per la leader di Fratelli d’Italia che incalzata dalle nostre domande sulle prossime regionali ha ra… - FratellidItalia : RT @dansinibaldi: Giorgia MELONI per la chiusura della campagna elettorale. Vi aspettiamo, venerdì 10 giugno alle ore 18.30, in piazza Vit… -