Isola dei Famosi nomination 13 giugno 2022 | eliminato e nominati di ieri sera | Nicolas Vaporidis finalista

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - CVattene : #isola L'ignoranza dei fan del gruppetto dei prepotenti. - SerieTvserie : L’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo lascia il fidanzato Marco Cucolo in diretta tv (video) - SerieTvserie : Nicolas Vaporidis è il primo finalista de L’Isola dei Famosi 16 (video) -

Soprattutto dovrà guidare l'negli anni in cui entrerà nel vivo il mega progetto di ... ma è anche il suo compagno nella vita e il padreloro due gemelli che in campagna elettorale hanno ...L'opinionista la gela: 'Quando sei dall'altra parte non ti piace' La scorsa puntata Lory Del Santo ha perso al televoto, il giorno dopo Marco Cucol o ha abbandonato l'Famosi per un problemi ...Nella 23esima puntata di lunedì 13 giugno de L'Isola dei Famosi si sceglie il primo finalista di questa edizione Nella 23esima puntata di lunedì 13 giugno de L'Isola dei Famosi si sceglie il primo ...Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell’Isola dei Famosi. La puntata di lunedì 13 giugno ha sancito l’eliminazione definitiva di Gennaro Auletto. Nick e Mercedesz finiscono al televoto. Nicolas Va ...