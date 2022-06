Grave incidente a Pomezia: ragazza in codice rosso (Di martedì 14 giugno 2022) Non si è fermato, molto probabilmente, al semaforo rosso e lì all’intersezione si è scontrato con un’auto. Un impatto in cui ad avere la peggio è stata una ragazza, che fortunatamente non versa in condizioni gravissime e che è stata trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo di Roma. La dinamica dell’incidente sulla Laurentina a Pomezia L’autocarro, quello che non si sarebbe fermato al semaforo rosso, proveniva da Ardea, in direzione Roma, sulla Laurentina, mentre la ragazza, a bordo di un’utilitaria, da via delle Vittorie era diretta verso la Capitale. Lì a quell’intersezione, intorno alle 16.30 di oggi, i due mezzi si sono scontrati. Come sta la ragazza ferita Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Non si è fermato, molto probabilmente, al semaforoe lì all’intersezione si è scontrato con un’auto. Un impatto in cui ad avere la peggio è stata una, che fortunatamente non versa in condizioni gravissime e che è stata trasportata inper dinamica all’ospedale San Camillo di Roma. La dinamica dell’sulla Laurentina aL’autocarro, quello che non si sarebbe fermato al semaforo, proveniva da Ardea, in direzione Roma, sulla Laurentina, mentre la, a bordo di un’utilitaria, da via delle Vittorie era diretta verso la Capitale. Lì a quell’intersezione, intorno alle 16.30 di oggi, i due mezzi si sono scontrati. Come sta laferita Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ...

