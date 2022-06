Gosens: “ll mio obiettivo è diventare titolare dell’Inter” (Di martedì 14 giugno 2022) Robin Gosens parla del suo futuro In vacanza dopo una stagione difficile causa infortunio, Robin Gosens parla del suo futuro all’Inter e nella Germania in alcune dichiarazioni rilasciate a RP. Queste le sue parole in merito. . “Il mio obiettivo è diventare il titolare dell’Inter nel mio ruolo, ecco perché il mio focus è interamente sulla nuova stagione. Sono stato felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile, ma non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi dopo aver giocato poco nella scorsa. Scalpito già, inizierò a prepararmi a breve per essere al top della forma sin dal primo giorno”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Robinparla del suo futuro In vacanza dopo una stagione difficile causa infortunio, Robinparla del suo futuro all’Inter e nella Germania in alcune dichiarazioni rilasciate a RP. Queste le sue parole in merito. . “Il mioilnel mio ruolo, ecco perché il mio focus è interamente sulla nuova stagione. Sono stato felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile, ma non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi dopo aver giocato poco nella scorsa. Scalpito già, inizierò a prepararmi a breve per essere al top della forma sin dal primo giorno”. L'articolo proviene da intermagazine.

