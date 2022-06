Gosens: «Ero felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Ora voglio fare il titolare» (Di martedì 14 giugno 2022) È arrivato a gennaio, in condizioni fisiche precarie, dall’Atalanta, dove ha giocato stagioni ad altissimo livello. Ora Robin Gosens vuole prendersi l’Inter. Con l’addio di Perisic, la corsia di sinistra è spianata. Era prevedibile che all’acquisto del tedesco corrispondesse l’uscita del croato, in scadenza di contratto, ed è effettivamente accaduto. “Robin Hood” ha rilasciato un intervista a Rp, giornale tedesco. Ecco le sue dichiarazioni. «Il mio obiettivo deve essere quello di essere il titolare dell’Inter nella mia posizione. Ecco perché il mio focus è interamente sulla prossima stagione. Ero felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Ora che ho giocato raramente, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi: a breve ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) È arrivato a gennaio, in condizioni fisiche precarie, dall’Atalanta, dove ha giocato stagioni ad altissimo livello. Ora Robinvuole prendersi l’Inter. Con l’addio di Perisic, la corsia di sinistra è spianata. Era prevedibile che all’acquisto del tedesco corrispondesse l’uscita del croato, in scadenza di contratto, ed è effettivamente accaduto. “Robin Hood” ha rilasciato un intervista a Rp, giornale tedesco. Ecco le sue dichiarazioni. «Il mio obiettivo deve essere quello di essere ildell’Inter nella mia posizione. Ecco perché il mio focus è interamente sulla prossima. Erodiinuna. Ora che ho giocato raramente, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi: a breve ...

