Giustizia per Alessio e Simone: flashmob a Vittoria (Di martedì 14 giugno 2022) Vittoria – Domani 15 giugno in piazza F. Ricca (presso Basilica San G. Battista) a Vittoria, tutte la società civile si riunirà in un silenzioso flashmob per gridare “Giustizia per Alessio e Simone”, seguendo i promotori dell’Associazione Vittoria in Cammino.La scarcerazione e gli arresti domiciliari di Rosario Greco, responsabile della cruenta morte dei cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, l’11 luglio 2019, è qualcosa di inaccettabile e dolorosa per la famiglia D’Antonio e per tutti i cittadini che credono nella Giustizia. La partecipazione in massa sarà momento di riflessione, gli adulti in maglietta nera a significare la rabbia, i bambini in maglietta bianca per dare un segnale forte di una “Giusta ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022)– Domani 15 giugno in piazza F. Ricca (presso Basilica San G. Battista) a, tutte la società civile si riunirà in un silenziosoper gridare “per”, seguendo i promotori dell’Associazionein Cammino.La scarcerazione e gli arresti domiciliari di Rosario Greco, responsabile della cruenta morte dei cuginettiD’Antonio, l’11 luglio 2019, è qualcosa di inaccettabile e dolorosa per la famiglia D’Antonio e per tutti i cittadini che credono nella. La partecipazione in massa sarà momento di riflessione, gli adulti in maglietta nera a significare la rabbia, i bambini in maglietta bianca per dare un segnale forte di una “Giusta ...

