Gazzetta – Calciomercato Inter, Skriniar non si tocca in tendenza su Twitter (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:22:55Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: La possibile cessione del difensore slovacco al Paris Saint-Germain fa tornare d’attualità le critiche dei tifosi alla proprietà, tra hashtag su Twitter e richieste di un cambio di marcia sul mercato Chiudere una sessione di Calciomercato in attivo senza scontentare qualcuno è impossibile. Molto probabilmente all’Inter non basterà cedere i cosiddetti esuberi – anche perché una quota delle entrate sarà investita – e, ogni volta che emerge il nome di un possibile titolare da “sacrificare”, i tifosi nerazzurri si fanno sentire sui social network. Questa volta è il turno di Milan Skriniar, che per un hashtag piuttosto popolare “Non si tocca”. Per la sostenibilità — ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:22:55Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: La possibile cessione del difensore slovacco al Paris Saint-Germain fa tornare d’attualità le critiche dei tifosi alla proprietà, tra hashtag sue richieste di un cambio di marcia sul mercato Chiudere una sessione diin attivo senza scontentare qualcuno è impossibile. Molto probabilmente all’non basterà cedere i cosiddetti esuberi – anche perché una quota delle entrate sarà investita – e, ogni volta che emerge il nome di un possibile titolare da “sacrificare”, i tifosi nerazzurri si fanno sentire sui social network. Questa volta è il turno di Milan, che per un hashtag piuttosto popolare “Non si”. Per la sostenibilità — ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - Gazzetta_it : Inter, protesta social per le voci su #Skriniar: 'Non si tocca!', 'Una follia' - Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - PianetaMilan : #Primapagina @Gazzetta_it: '@PauDybala_JR all'@Inter, mi manda mamma' - #Calciomercato #Inter #Dybala #transfers - JVChicho25 : RT @Gazzetta_it: #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato -