F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Azerbaijan 2022

Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Azerbaijan 2022, la gara di Baku sul circuito cittadino azero che vede il trionfo di Max Verstappen sul compagno in Red Bull Sergio Perez. Disastro Ferrari con i ritiri di entrambi i piloti, amarezza che si ripercuote sulle classifiche che vedono la scuderia di Maranello perdere ulteriore terreno. Risale la Mercedes sfruttando le disavventure dei competitor. Di seguito le nuove graduatorie.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA
Max Verstappen 150
Sergio Perez 129
Charles Leclerc 116
George Russell 99
Carlos Sainz 83
Lewis Hamilton 62
Lando Norris 50
Valtteri Bottas 40
Esteban Ocon 31
Pierre Gasly 16
Fernando Alonso 16
Kevin Magnussen 15

