Drusilla Foer cala nella seconda settimana dell’Almanacco Del Giorno Dopo

Pubblicità

Link4Universe : Finalmente posso dirvi che sono su @RaiDue ! Mi trovate in una splendida trasmissione chiamata… - antoclerici : Adoro Drusilla?? e la sua lucida follia! #drusillafoer #AlmanaccoDelGiornoDopo @RaiDue @Drusilla_Foer - robertopontillo : RT @RaiDue: Non ci si annoia mai insieme alla nostra @Drusilla_Foer vero? Qualcuno qui però sta rischiando davvero tanto ???? Voi ricordatevi… - BITCHYFit : Drusilla Foer cala nella settimana 2 dell'Almanacco Del Giorno Dopo - Paolonik_ : RT @RaiDue: Non ci si annoia mai insieme alla nostra @Drusilla_Foer vero? Qualcuno qui però sta rischiando davvero tanto ???? Voi ricordatevi… -

Tra le novità del palinsesto estivo di quest'anno c'è il programma condotto datutti i giorni su Rai2 alle 19:50. Non si tratta, in realtà, di un format totalmente nuovo quanto di uno storico programma andato in onda fino agli anni '90. In questa rivisitazione però ...Alle ragazze dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche , come dice la meravigliosa. Io ero sempre troppo: troppi chili, troppo riccia, troppo bionda. Poi studiate, non si può fare tv ...Sono tre gli appuntamenti che avranno l’onore, tra fine agosto e gli inizi di settembre, di fregiarsi sullo sfondo dell’incredibile spettacolo che l’Esedra stessa offre agli occhi del pubblico: il 26 ...Drusilla Foer, Alessandro Gassman, Kasia Smutniak, sono solo alcuni dei nomi che hanno prestato volto e voce per esprimere, in occasione del mese del Pride, un importante messaggio di inclusione. “Per ...