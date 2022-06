Docenti neoassunti GPS 2021/22, prova disciplinare in videoconferenza. Chi riguarda, dove si svolge e cosa fare (Di martedì 14 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione con il DM n. 147/2022 ha disposto l’aggregazione interregionale per lo svolgimento della prova disciplinare da parte dei Docenti assunti dalle GPS prima fascia a.s. 2021/22. prova in videoconferenza: come procedere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione con il DM n. 147/2022 ha disposto l’aggregazione interregionale per lo svolgimento dellada parte deiassunti dalle GPS prima fascia a.s./22.in: come procedere. L'articolo .

