Così la disinformazione russa viene alimentata dai putiniani a loro insaputa (Di martedì 14 giugno 2022) Franco Gabrielli, in conferenza stampa, ha reso noto che esiste da tempo un’opera di monitoraggio sulla disinformazione i cui esiti vengono periodicamente raccolti e pubblicati in un Bollettino che «compendia l’attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ndr)». Pertanto nessun dossieraggio; nessuna lista di proscrizione. A me, però, è rimasta l’impressione che il sottosegretario abbia voluto ricondurre a normale routine l’azione di monitoraggio, allo scopo di ridimensionare, nell’opinione pubblica, la gravità del fenomeno disinformazione. Negli Stati Uniti le operazioni informative di Vladimir Putin sono state prese sul serio. Il Congresso ha impiegato tre anni di indagini, ha pubblicato un rapporto di mille pagine con la seguente conclusione: nel 2016 ci fu una grande rete di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Franco Gabrielli, in conferenza stampa, ha reso noto che esiste da tempo un’opera di monitoraggio sullai cui esiti vengono periodicamente raccolti e pubblicati in un Bollettino che «compendia l’attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ndr)». Pertanto nessun dossieraggio; nessuna lista di proscrizione. A me, però, è rimasta l’impressione che il sottosegretario abbia voluto ricondurre a normale routine l’azione di monitoraggio, allo scopo di ridimensionare, nell’opinione pubblica, la gravità del fenomeno. Negli Stati Uniti le operazioni informative di Vladimir Putin sono state prese sul serio. Il Congresso ha impiegato tre anni di indagini, ha pubblicato un rapporto di mille pagine con la seguente conclusione: nel 2016 ci fu una grande rete di ...

