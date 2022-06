Consigli per gli acquisti... (Di martedì 14 giugno 2022) Di tendenze primavera estate 2022 ne abbiamo già prese in carico parecchie. E ci hanno quasi tutte convinto. Dal grande ritorno del caftano, ai look eleganti e freschi per cerimonie speciali. Passando per gli audaci pantaloncini corti per l’ufficio, l’imperdibile borsa all’uncincetto o la grande eredità dell’abito a pois. La domanda ora sorge spontanea: cosa comprare nell’effettivo? Quali sono gli acquisti azzeccati per rinfrescare il guardaroba questa estate? All’amletico quesito è venuto in aiuto WWD che ha analizzato il periodo che stiamo vivendo in ottica shopping (e non solo). Il punto di partenza e lo scenario Partiamo dal momento storico attuale. Impennata dei prezzi del gas, inflazione, preoccupazioni crescenti per l’economia del secondo semestre. E poi, guerra in Ucraina, epidemie continue mai viste prima. Lo scenario non è propriamente roseo, e lo shopping ... Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022) Di tendenze primavera estate 2022 ne abbiamo già prese in carico parecchie. E ci hanno quasi tutte convinto. Dal grande ritorno del caftano, ai look eleganti e freschi per cerimonie speciali. Passando per gli audaci pantaloncini corti per l’ufficio, l’imperdibile borsa all’uncincetto o la grande eredità dell’abito a pois. La domanda ora sorge spontanea: cosa comprare nell’effettivo? Quali sono gliazzeccati per rinfrescare il guardaroba questa estate? All’amletico quesito è venuto in aiuto WWD che ha analizzato il periodo che stiamo vivendo in ottica shopping (e non solo). Il punto di partenza e lo scenario Partiamo dal momento storico attuale. Impennata dei prezzi del gas, inflazione, preoccupazioni crescenti per l’economia del secondo semestre. E poi, guerra in Ucraina, epidemie continue mai viste prima. Lo scenario non è propriamente roseo, e lo shopping ...

Pubblicità

lauraboldrini : Bene l’accordo sulla direttiva Ue #WomenonBoards per aumentare la presenza femminile nei cda delle aziende. Oggi… - TeresaBellanova : In bocca al lupo ai candidati e alle candidate sindaco, alle candidate e candidati ai consigli comunali. Che a vinc… - enpaonlus : I consigli di ENPA per tenere al riparo i cani dai colpi di calore e per il loro benessere nel periodo di maggior c… - latwittipe : @francescochium1 Io non sto con nessuno dei due, ma mi sembra lunare dire che un partito al 20 e rotti%, primo part… - UniRomaTre : RT @MIsocialTW: ?? #Maturità2022, come affrontare al meglio la prima prova? Lo abbiamo chiesto al Professor Luca Serianni, Presidente della… -