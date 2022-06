Come cambiano i rapporti tra procure e giornalisti (Di martedì 14 giugno 2022) Il decreto legislativo sulla cosiddetta presunzione d’innocenza continua a sollevare perplessità, soprattutto tra magistrati e giornalisti. Approvato a fine 2021, recepisce... Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Il decreto legislativo sulla cosiddetta presunzione d’innocenza continua a sollevare perplessità, soprattutto tra magistrati e. Approvato a fine 2021, recepisce... Leggi

Pubblicità

borghi_claudio : La questione dello spread e della democrazia in un mio articolo di UNDICI anni fa, scritto il giorno dell'insediame… - AMindJokePoGo : Purtroppo causa orari di lavoro che cambiano continuamente non posso avere un orario fisso e vado un po’ come posso ????? - ismaele_77 : @stra_roma @PinoVaccaro77 @Shjngo @Valerio67313912 @manuela_orazi stra è inutile. sto discorso non lo capiscono. or… - psicologia_voce : Evoluzione dei #disturbisessuali- Come cambiano i costumi sessuali nella storia - FrankCavern : Eppure chissa' quanti italiani andrebbero in guerra contro la Russia ahah manica di ciucci ahah vi siete dimenticat… -