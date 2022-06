Capcom Showcase 2022, ecco tutti gli annunci più interessanti (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue la Summer Game Fest 2022 e nella giornata di ieri si è tenuto il Capcom Showcase, l’evento inerente la nota software house produttrice di numerosi videogiochi di successo, a cominciare dalla serie record di Resident Evil. Capcom Showcase, 14/6/2022 – Computermagazine.itDiversi i videogame mostrati dalla casa di Osaka, a cominciare da Monster Hunter e proprio Resident Evil. Nel corso della diretta streaming, che si è tenuto a cavallo fra lunedì 13 giugno e martedì 14, durata circa 35 minuti, si è assistito in apertura ad una lunga presentazione riguardante Monster Hunter Rise: Sunbreak; è stato mostrato un trailer che ha svelato il ritorno del Gore Magala e dell’Espinas, nonché l’annuncio di una demo in arrivo per Nintendo Switch e personal computer. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue la Summer Game Feste nella giornata di ieri si è tenuto il, l’evento inerente la nota software house produttrice di numerosi videogiochi di successo, a cominciare dalla serie record di Resident Evil., 14/6/– Computermagazine.itDiversi i videogame mostrati dalla casa di Osaka, a cominciare da Monster Hunter e proprio Resident Evil. Nel corso della diretta streaming, che si è tenuto a cavallo fra lunedì 13 giugno e martedì 14, durata circa 35 minuti, si è assistito in apertura ad una lunga presentazione riguardante Monster Hunter Rise: Sunbreak; è stato mostrato un trailer che ha svelato il ritorno del Gore Magala e dell’Espinas, nonché l’o di una demo in arrivo per Nintendo Switch e personal computer. ...

