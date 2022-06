Bucci diventa un caso: il suo civismo ha compattato il centrodestra (Di martedì 14 giugno 2022) Chi va per mare riconosce le sirene. Marco Bucci sarà sindaco di Genova per altri cinque anni, poi “finalmente andrò tutti i giorni sulla mia barca a vela”. Domenica non ha vinto, ha stravinto, lo hanno votato 112.457 genovesi. E sono tanti, perché a Genova ha votato il 44 per cento di chi aveva diritto a farlo, quasi il dieci per cento in meno della media nazionale, comunque al ribasso. C’è chi, soprattutto nella sinistra progressista e sconfitta, ha fatto notare il problema dell’astensionismo al sindaco rieletto e lui ha sfoderato la sua abituale grinta replicando “il problema è che abbiamo vinto”. Intendeva, ovviamente, che i problemi di alleanze e alchimie politiche sono ancora a carico della sinistra, che per la prima volta non andrà neppure al ballottaggio. Ormai le storie cambiano in fretta, ma storicamente questa città e il suo grande porto erano considerate la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) Chi va per mare riconosce le sirene. Marcosarà sindaco di Genova per altri cinque anni, poi “finalmente andrò tutti i giorni sulla mia barca a vela”. Domenica non ha vinto, ha stravinto, lo hanno votato 112.457 genovesi. E sono tanti, perché a Genova ha votato il 44 per cento di chi aveva diritto a farlo, quasi il dieci per cento in meno della media nazionale, comunque al ribasso. C’è chi, soprattutto nella sinistra progressista e sconfitta, ha fatto notare il problema dell’astensionismo al sindaco rieletto e lui ha sfoderato la sua abituale grinta replicando “il problema è che abbiamo vinto”. Intendeva, ovviamente, che i problemi di alleanze e alchimie politiche sono ancora a carico della sinistra, che per la prima volta non andrà neppure al ballottaggio. Ormai le storie cambiano in fretta, ma storicamente questa città e il suo grande porto erano considerate la ...

