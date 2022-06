Blanco e Mahmood ai ferri corti, l’indiscrezione sulla rottura (Di martedì 14 giugno 2022) Tensione tra Mahmood e Blanco? Qualcuno parla di rottura tra i due artisti che hanno vinto Sanremo 2022, qual è la verità? Il matrimonio tra Mahmood e Blanco è in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 14 giugno 2022) Tensione tra? Qualcuno parla ditra i due artisti che hanno vinto Sanremo 2022, qual è la verità? Il matrimonio traè in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

RadioZetaOf : ?? 'E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei an… - AuditoriumPdM : Il duo che ci ha emozionato a @SanremoRai ?? e che continua a emozionarci: @Mahmood_Music e Blanco!… - TV8it : E niente @Mahmood_Music e #Blanco ci fanno venire i brividi anche a giugno ?? #RadioZetaFHL22 - Chiara98147500 : RT @chimerachan: @VicolodelleNews 1- La sera prima erano a cena insieme a Roma 2- Blanco prima che Mahmood salisse sul palco era accanto a… - BlancoSvizzera : @chimerachan @Mahmood_Music Ciao scusa ho visto un tuo tweet in giro dove dicevi che Mahmood e Blanco sono andati v… -