Benevento 5 | salutano Stigliano e Bobadilla

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si separano le strade, dopo due stagioni, tra Raffaelee il5. Arrivato nel gennaio del 2021,fu uno dei perni della promozione in Serie A2 con dodici reti all’attivo. Quest’anno ha realizzato dieci gol nel secondo campionato nazionale. “Il club saluta e ringrazia Raffaele per l’impegno profuso e per questo biennio indimenticabile, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo di carriera – si legge nella nota -. La società, contestualmente, saluta anche il pivot paraguaiano Josè Antonioe lo ringrazia per tutto quello che ha dato. Buona fortuna, Josè”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.