Beautiful anticipazioni 15 giugno 2022 | Bill fa sparire tutto!

Nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 15 giugno 2022 Bill è ancora alle prese con le paure di suo figlio Liam, infatti cerca di convincere in tutti i modi il figlio a non raccontare quello che è successo a nessuno, nemmeno alla sua amata Hope. Il rischio di essere arrestato è troppo grande e lui vuole impedirlo a tutti i costi. Non perdetevi questo episodio trasmesso su Canale 5 alle ore 13:45.

