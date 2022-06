Basket, gara-5 finale Serie A2: Scafati promossa in A1, dominata Cantù in gara-5 (Di martedì 14 giugno 2022) La cronaca e il tabellino di Givova Scafati-Acqua S. Bernardo Cantù, sfida valida come gara-5 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di Basket. La formazione campana può festeggiare una storica promozione nella massima Serie: la vittoria contro i lombardi per 73-60 è la degna conclusione di un’annata che ha visto Scafati chiudere in testa la stagione regolare. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Scafati scende in campo con la giusta convinzione e trova subito un vantaggio importante, che diventa sempre più ampio grazie alla splendida vena realizzativa dall’arco di Clarke (16-11). Gli ultimi punti del primo parziale vengono segnati da Reginald ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) La cronaca e il tabellino di Givova-Acqua S. Bernardo, sfida valida come-5 delladel Tabellone Oro dei playoff diA2 2021/2022 di. La formazione campana può festeggiare una storica promozione nella massima: la vittoria contro i lombardi per 73-60 è la degna conclusione di un’annata che ha vistochiudere in testa la stagione regolare. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA –scende in campo con la giusta convinzione e trova subito un vantaggio importante, che diventa sempre più ampio grazie alla splendida vena realizzativa dall’arco di Clarke (16-11). Gli ultimi punti del primo parziale vengono segnati da Reginald ...

