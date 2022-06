Amministrative: Iv, 'a L'Aquila schema Pd-M5S non esiste, 5 Stelle sotto l'1%' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "A L'Aquila Italia Viva, con Paolo Romano, coordinatore provinciale, esprime il più votato nella coalizione che ha sostenuto Stefania Pezzopane, il quinto più votato in assoluto in città". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato e coordinatore regionale di Italia Viva in Abruzzo. "Nel prossimo consiglio comunale siederanno un rappresentante di Italia Viva e uno di Azione. Siamo stati leali con il Partito democratico, ma il risultato nel capoluogo abruzzese dimostra che lo schema Pd-5 Stelle, quest'ultimo sotto il 1%, semplicemente non esiste", conclude Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "A L'Italia Viva, con Paolo Romano, coordinatore provinciale, esprime il più votato nella coalizione che ha sostenuto Stefania Pezzopane, il quinto più votato in assoluto in città". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato e coordinatore regionale di Italia Viva in Abruzzo. "Nel prossimo consiglio comunale siederanno un rappresentante di Italia Viva e uno di Azione. Siamo stati leali con il Partito democratico, ma il risultato nel capoluogo abruzzese dimostra che loPd-5, quest'ultimoil 1%, semplicemente non", conclude

Pubblicità

CarloCalenda : Tra le grandi città a L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma abbiamo scelto la strada più difficile per le amministra… - TV7Benevento : Amministrative: Iv, 'a L'Aquila schema Pd-M5S non esiste, 5 Stelle sotto l'1%' - - angheran70 : 'Amministrative 2022: affonda il M5S, il PD perde a Palermo, Genova e L’Aquila ma canta vittoria' - Cordialiter Bl… - SimonellaD : @raffaellapaita I casi di Carrara e Verona sono isolati. È un dato di fatto che IV, in queste amministrative, a dif… - Italiani_news : A Palermo, Genova e L’Aquila il centrodestra vince le elezioni amministrative. Il centrosinistra ottiene un buon r… -