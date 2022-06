(Di martedì 14 giugno 2022)diper guida in stato di ebbrezza, la AEW sembra cominciare a metterlo in discussione. Il leggendarionon sarebbe più certo di lottare questo mercoledì neldell’episodio Road Rager di, che doveva vederlo sfidare insieme al fratello Matt gli Young Bucks e i Jurassic Express, due dei tag team migliori digenerazione. La AEW ha -infatti- smesso di promuovere ilprevisto tra quelli di cartello dell’evento. Negli ultimi post non si legge più dell’epico laddere non c’è traccia nemmeno degli altri contendenti. #AEW: #RoadRager THIS WEDNESDAY LIVE @ 8pm ET / 7pm CT on @TBSNetwork – #HAIRvsHAIR: ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Dopo l'arresto di Jeff Hardy sfuma il dream match di questa settimana a Dynamite? -… - Matty2094 : @rizzia0 L'unica cosa è che lui e Matt dopo aver vinto i titoli WWE, WCW, TNA e ROH vogliano vincere almeno una volta anche quelli AEW. - SpazioWrestling : Paige dopo l'addio dalla WWE, apre ad un futuro in AEW #Paige #AEW - IsolaWrestling : LA CONVINZIONE CHE PAIGE PASSERÀ ALLA AEW DOPO L’USCITA DALLA WWE -

Spazio Wrestling

Ad anticiparlo "La Profondità degli Abissi, uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del ...//www.instagram.com/. manuelagnelli/ https://www.facebook.com/ afterhoursPunk avrebbe originariamente dovuto difendere l'World Championship dall'assalto di Hiroshi ... ma la speranza della Compagnia è quella di riaverlo a bordopochi mesi. La marcia verso la ... Paige dopo l'addio dalla WWE, apre ad un futuro in AEW Dopo l'arresto di Jeff Hardy per guida in stato di ebbrezza, la AEW sembra cominciare a metterlo in discussione. Il leggendario Jeff Hardy non sarebbe più certo di lottare questo mercoledì nel match d ...Come vi abbiamo riportato, Jeff Hardy è stato nuovamente fermato ed arrestato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia della Florida. Da qualche mese il “Charismatic Enigma” aveva iniziato a scriv ...