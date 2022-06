Trofeo Emilio Benetti | un Chieffi in stato di grazia si impone davanti a tutti

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 13 giugno 2022) Concluso ieri, domenica 12 giugno, ila Viareggio. All’evento valido come Campionato XIV Distretto della Classe Star e come campionato Elvetico 2022, cui hanno preso parte ventisette equipaggi (di cui nove provenienti da oltralpe, trionfano Enricoe Nando Colaninno, a seguito di sei prove disputate in condizioni di vento sostenuto da Nord Ovest. Ieri le premiazioni delI due velisti italiani si sono aggiudicati la vittoria con una gara di anticipo, dopo quattro primi posti e un quarto posto. Secondi Giampiero Poggi e Manlio Corsi, mentre il gradino più basso del podio è andato a Pierpaolo Cristofori e Alberto Ambrosini. Le premiazioni si sono tenute ieri, alle ore 17.00, nelle sale del Club Nautico Versilia: ...