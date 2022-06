Treno investe automobile nei pressi di un passaggio livello | conducente illeso

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vettura investita da undella Circumvesuviana in transito ad unsenza barriere: automobilista salvo e circolazione bloccata. È accaduto tra le stazioni di Somma Vesuviana e Ottaviano, nel Napoletano, all’altezza di undove sono presenti solo segnalazioni acustiche e ottiche: l’auto (non è ancora chiaro per quale motivo) si è fermata proprio sui binari. Il, accortosi dell’arrivo del convoglio, è prontamente sceso dall’abitacolo prima dell’impatto. Non si segnalano feriti nemmeno tra gli occupanti del. Nell’attesa dei rilievi del caso e della liberazione dei binari, la circolazione lungo la tratta compresa tra Somma Vesuviana e Ottaviano è stata interrotta: ‘”In seguito all’investimento di una ...

Somma Vesuviana. Treno investe un'auto, traffico della Linee vesuviane in tilt. Illeso l'automobilista che è riuscito ad uscire dalla vettura poco prima che sopraggiungesse il treno. L'episodio è avve ...Nel 2012 nello stesso posto morirono due sorelle, travolte dal treno in transito. Stavolta, invece, il conducente della vettura ha fatto in tempo a scendere e a salvarsi: ancora un incidente ...