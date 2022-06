Traffico Roma del 13-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina è in esterna tra la Prenestina e la 24 ode sull’intero tratto della A24 in direzione della tangenziale est intenso ilsulla Flaminia dove ci sono incolonnamenti da Labaro a via dei Due Ponti verso il centro e sulla Salaria con una coda dalla motorizzazione civile la porto delle Orme prime code anche su via del Foro Italico dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso San Giovanni segnalato poi un incidente su via dei Colli della Farnesina all’altezza di piazzale della Farnesina altro incidente in via della Magliana in prossimità del raccordo anulare con rallentamenti nelle due direzioni infine ancora chiusa via dei Cerchi Largo Ugo La Malfa e altre strade limitrofe Per consentire lo smontaggio del palco del ...