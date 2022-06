Torna il finto SMS Centro per l’Impiego con numero 8938930915 in Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) Sta arrivando qui in Italia una nuova versione del finto SMS Centro Impiego, invitando gli utenti a contattare il numero 8938930915. In particolare, a differenza dell’ultima occasione in cui vi abbiamo parlato di una minaccia del genere in circolazione, bisogna evidenziare che in questo frangente viene menzionato il fantomatico “servizio pubblico per il cittadino“. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come riconoscere la comunicazione che mira a trarci in inganno, con un obiettivo specifico per i malintenzionati che hanno ideato una cosa del genere. Cosa sappiamo sul falso SMS Centro Impiego con numero 8938930915 in Italia: come riconoscerlo oggi Una storia, questa, che con una variante del messaggio leggermente diversa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Sta arrivando qui inuna nuova versione delSMSImpiego, invitando gli utenti a contattare il. In particolare, a differenza dell’ultima occasione in cui vi abbiamo parlato di una minaccia del genere in circolazione, bisogna evidenziare che in questo frangente viene menzionato il fantomatico “servizio pubblico per il cittadino“. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come riconoscere la comunicazione che mira a trarci in inganno, con un obiettivo specifico per i malintenzionati che hanno ideato una cosa del genere. Cosa sappiamo sul falso SMSImpiego conin: come riconoscerlo oggi Una storia, questa, che con una variante del messaggio leggermente diversa ...

