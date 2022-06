(Di lunedì 13 giugno 2022) Partee durerà fino al 13 ottobre ladi cyop&kaf, tra i principali esponenti della street art napoletana. L’esposizione è aperta dal lunedì al venerdì, ore 17-19, presso la sede del Dopolavoro di via Girolamo Santacroce 52, a Napoli. Per info e prenotazione: info@dopolavoro.org L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Teste Matte di cyop&kaf, al via oggi la mostra - Ildenaro.it